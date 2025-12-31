Лукашенко позвонил министру обороны и поблагодарил тех, кто на посту в новогоднюю ночь

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил министру обороны Виктору Хренину и попросил передать самые добрые пожелания и благодарность всем людям в погонах, особенно тем, кто на посту в новогоднюю ночь. Видео разговора показали в телеэфире в последние минуты 2025 года непосредственно до президентского новогоднего обращения, сообщает БЕЛТА.
«Добрый вечер, Виктор Геннадьевич! Ну как ты живешь там? Как там наши противники, соперники и, не дай бог, враги? — спросил глава государства. — Ты же понимаешь, что у кого-то праздник, кто-то отмечает, а нам с тобой не до праздников. Надо все видеть, что происходит».
Александр Лукашенко попросил министра обороны передать самые теплые и добрые слова поздравлений и благодарности всем, кто на посту, и тем, кто уже не на дежурстве. «Особенно тем, кто в эту наконец-то зимнюю погоду находится на посту. Спасибо им огромное! Передай им, всем людям в погонах, мои самые добрые пожелания», — сказал глава государства. -0-