За 2025 год российские войска заняли свыше 300 населённых пунктов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России. СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, а буферная зона — расширяться.
— Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путём, — заявил глава государства.
В минувшем году Украина потеряла около 500 тысяч человек. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов считает, что обрушение обороны противника неизбежно, а задачей на 2026 год является сохранение и наращивание темпов наступления.
Курская область.
Начав вторжение в Курскую область, Киев считал, что получил козырь на руки, но его карты были биты бойцами группировки «Север».
— Мы обменяем одну территорию на другую, — утверждал в феврале Владимир Зеленский.
Уже в апреле начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о полном освобождении Курской области. Противник потерял больше 76 тысяч убитыми и ранеными. В борьбе с захватчиком принимали участие военнослужащие Северной Кореи.
— Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали миру непобедимость нашей армии и государства, подтвердили их репутацию как истинного защитника международной справедливости, — отмечал руководитель республики Ким Чен Ын.
Операция «Поток», или «Труба», стала одним из важнейших этапов освобождения Курской области. Подразделения ВС РФ через газопровод Уренгой — Помары — Ужгород вышли в тыл ВСУ, что ускорило их бегство с Российской земли. Этот манёвр стал не только примером героизма воинов России, но и показал отсутствие стратегического мышления у киевского командования. Киев сам перекрыл поставки голубого топлива 1 января 2025 года, что и позволило воспользоваться трубой, хотя до Курской области подобный манёвр уже был в Авдеевке.
Присутствие украинских вооружённых формирований на Курской земле запомнится мародёрством, издевательствами над мирными жителями и, конечно, убийствами.
— В общей сложности из села Русского Поречного не выжило ни одного человека. Очень страшно. К горлу подступает ком от одной мысли: что пришлось испытать этим людям там, — сообщала глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова.
Русское Поречное — один из примеров. Российские власти продолжают вызволять из украинского плена жителей Курской области, насильно вывезенных на Украину, а суды выносят приговоры тем, кто совершал военные преступления.
Сумская область.
Уничтожением ВСУ и наёмников, которых пригнал Киев в Курскую область, обернулось наступление Армии России на Сумщину. Крупнейшим населённым пунктом, взятым ВС РФ в Сумской области, стала Юнаковка. Через неё шло снабжение украинской группировки, засевшей в Курской области, но с приходом российских войск её значение изменилось.
— Теперь Юнаковка войдёт в буферную зону между двумя странами. Более того, этот населённик — идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант. Чем дольше украинцы тянут с переговорами, тем слабее становится их переговорная позиция, — писал военный корреспондент Александр Коц после освобождения Юнаковки.
Несут потери не только на этом участке в Сумской области. Киев даже не пытается отодвинуть свои силы от Рыжевки, Искрисковщины, Павловки и других населённых пунктов, находящихся вблизи Тёткина.
В Сумскую область киевский режим отправляет колумбийских наёмников. Их используют как пушечное мясо. Гибель таких любителей заработать на крови даже не оплачивается родственникам.
Днепропетровская область.
Впервые с начала специальной военной операции Армия России вошла на территорию Днепропетровской области. Украинские чиновники и военные предупреждали своё руководство, что расширение зоны СВО будет.
— Россияне заходят в Днепропетровскую область. Это было вопросом времени, никто стену на границе областей не строил эти три года, — заявляла депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
Запорожская область.
В 2025 году ВС РФ наступали и в Запорожской области. Освобождены Степногорск и Гуляйполе. Степногорск находился в окружении, но Киев пытался деблокировать свои подразделения. В Гуляйполе боевики также попали в сложную ситуацию.
— Мы уже почти в мешке. Полностью уничтожается любое соединение. Нас мало. Нам нужно усиление, пока не уничтожили. И счёт идёт не на месяцы, не на недели, а на дни, — жаловался украинским журналистам один из боевиков, находившийся в городе.
Для того чтобы выйти из Гуляйполя, у ВСУ была дорога на Орехов, но её взяли под огневой контроль подразделения Армии России.
Херсонская область.
В Херсонской области фронт стоял по реке Днепр. С каждой стороны были попытки его форсировать. ВСУ не смогли надолго задержаться на берегу, который контролирует Россия, в свою очередь российские подразделения зашли в Херсон.
— Мы упорно стараемся вынести автомобильный мост в микрорайоне «Корабел». Он там один (не считая ж/д, которым пользоваться можно только пеше) и уже серьёзно повреждён. Также наносим массированное поражение на острове всем выявленным опорным узлам ВСУ. Наши дронщики уже создали там так называемую зону смерти, — отмечал военный блогер Юрий Подоляка.
Точными ударами мост всё-таки был разрушен, что позволило изолировать украинские подразделения и начать движение в сторону города, который был оставлен нашими силами осенью 2022 года.
— Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне. Под огнём противника наши ребята высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ. Сейчас плацдарм надёжно закреплён, идёт минирование подступов и организация снабжения, — рассказывал в октябре губернатор региона Владимир Сальдо.
Харьковская область.
В 2025 году Армия России освободила в Харьковской области несколько городов, а также ряд сёл. 1 декабря стало известно, что бойцы группировки «Север» установили контроль над Волчанском. Кроме того, противник на этом направлении лишился путепроводов через Печенежское водохранилище.
— Через дамбу проходила дорога из Харькова и Чугуева на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск. Обрыв таких логистических нитей ещё больше осложнит положение украинской группировки в окрестностях Купянска и в Великом Бурлуке, — объяснял военный корреспондент Евгений Поддубный.
Купянск был освобождён чуть раньше Волчанска, но именно вокруг него развернулись баталии. Несколько раз Министерство обороны подтверждало, что город под флагом России, но на Украине не соглашались с этим, развернув наступление на земле и в СМИ. Владимир Зеленский опубликовал заранее заготовленное видео на въезде в город. Одновременно с этим его войска начали движение в сторону Купянска.
— Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить «полосу безопасности» в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противником северных районов ЛНР, — заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Донецкая Народная Республика.
Первым городом в 2025 году, который был освобождён, стало Курахово. Киевское командование отправило на оборону 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч человек. 80% боевиков были ликвидированы. Позже в Курахове были обнаружены братские могилы украинских военных. Пленные рассказывали, что у них забирали документы якобы для того, чтобы было проще оформить выплаты в случае гибели, но на самом деле командование так скрывало потери.
— Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка — столицы ДНР, — отмечали в Минобороны.
7 февраля стало известно, что Дзержинск (Торецк) зачищен от противника. Здесь ВСУ потеряли почти 25 тысяч человек, а изначально стягивали силы численностью 40 тысяч боевиков. Здесь погибли члены неонацистских формирований и иностранные наёмники. Освобождение Дзержинска позволило снизить число обстрелов Горловки.
— Я очень рассчитываю на то, что после того, как наши ребята дальше отодвинут врага от Горловки, в Горловке станет спокойнее, — говорил глава ДНР Денис Пушилин.
7,5 тысячи человек Украина потеряла в боях за Часов Яр. Этот город был освобождён 31 июля. Здесь же погиб сын высокопоставленной чиновницы из ЦРУ Майкл Глосс. Он был рядовым 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации.
— Как в гимне поётся, США — страна храбрых. И он храбрый человек, доказал это своей жизнью. И значительная часть граждан США может гордиться им Этот американец был русским солдатом, — вспоминал о Глоссе президент России.
Армия России в ушедшем году освободила Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Северск. Взятие Северска позволяет вести наступление на Славянск и Краматорск. Красноармейск и Димитров же показали, что Киев бросает своих подчинённых в трудную минуту. Города были окружены. Украинским формированиям предложили сдаться, и многие приняли решение сложить оружие, но режим Зеленского этого не замечал.
— Я сидел на позиции полтора месяца. Снабжение раз в неделю сбросят. Там печенье, вода. Бегаешь, ищешь по полям, как грибы. Неделя, вторая, третья, четвёртая. Надоело. На командование выходишь, говоришь: смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: «Ничего не знаю». Мы плюнули, самовольно покинули место дислокации, — рассказывал сдавшийся в плен Николай Бабчук.
У Киева есть шанс спасти свои подразделения, оккупировавшие часть Донбасса. Для этого требуется, чтобы Владимир Зеленский согласился на их вывод, что предусматривает план мирного соглашения.
— Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьёмся этого вооружённым путём, — заявил Владимир Путин 27 ноября.
Украинский диктатор отвергает такое предложение, а значит, в 2026 году битва за Донбасс продолжится. Сейчас наступление идёт в Константиновке, на севере ДНР — по направлению к Славянску и Краматорску, а также на западе — в сторону Доброполья.