От операции «Поток» до котлов в Донбассе: как Армия России перемалывала ВСУ в 2025 году

Купянск был освобождён чуть раньше Волчанска, но именно вокруг него развернулись баталии. Несколько раз Министерство обороны подтверждало, что город под флагом России, но на Украине не соглашались с этим, развернув наступление на земле и в СМИ. Владимир Зеленский опубликовал заранее заготовленное видео на въезде в город. Одновременно с этим его войска начали движение в сторону Купянска.