Трамп дал Зеленскому прозвище «ублюдок»

Издание утверждает, что Трамп тогда обвинял во вмешательстве в выборы не Россию, а Украину. Он также настаивал, чтобы Киев помог расследовать дела, связанные с Джо Байденом и его семьёй. Эта позиция стала причиной первой попытки импичмента против Трампа.