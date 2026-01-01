Ричмонд
Трамп дал Зеленскому прозвище «ублюдок»

Американский лидер Дональд Трамп в период своего первого срока на посту президента США нередко называл главаря киевского режима Владимира Зеленского «ублюдком». Об этом пишет The New York Times (NYT).

Источник: Life.ru

Издание утверждает, что Трамп тогда обвинял во вмешательстве в выборы не Россию, а Украину. Он также настаивал, чтобы Киев помог расследовать дела, связанные с Джо Байденом и его семьёй. Эта позиция стала причиной первой попытки импичмента против Трампа.

«На встречах господин Трамп иногда говорил о Зеленском: “Он ублюдок”, — рассказали газете помощники главы Белого дома.

Ранее стало известно, что Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога «идиотом» за похвалу в адрес Зеленского. Инцидент произошёл после Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Тогда Келлог зашёл в Овальный кабинет, чтобы доложить итоги поездки, и назвал Зеленского «отважным борцом».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

