В ДНР хотят ввести должность зампреда по работе с освобождёнными территориями

В правительстве ДНР планируют создать отдельную должность заместителя председателя, который будет отвечать за работу с освобождёнными территориями. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью «Россия-24».

Источник: Life.ru

По словам Пушилина, пост займёт участник президентской программы «Время героев» — один из командиров 114-й бригады 51-й армии. Он отметил, что кандидат фактически уже включился в задачи «ещё без назначения».

Глава ДНР пояснил, что новый зампред будет помогать выстраивать взаимодействие гражданских с военными структурами, включая военные комендатуры, и заниматься «тонкой настройкой» вопросов безопасности и ответственности в освобождённых населённых пунктах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в течение 2025 года на Донецком направлении произошло заметное продвижение. Он отметил, что уходящий год стал значимым по динамике изменений на линии соприкосновения в ДНР и подчеркнул масштаб освобождённых территорий, говоря об итогах 2025 года. Под контроль российских войск перешли более 187 населённых пунктов региона.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

