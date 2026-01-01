В ДНР хотят ввести должность зампреда по работе с освобождёнными территориями

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в течение 2025 года на Донецком направлении произошло заметное продвижение. Он отметил, что уходящий год стал значимым по динамике изменений на линии соприкосновения в ДНР и подчеркнул масштаб освобождённых территорий, говоря об итогах 2025 года. Под контроль российских войск перешли более 187 населённых пунктов региона.