В ДНР хотят ввести должность зампреда по работе с освобождёнными территориями

По словам Пушилина, пост займёт участник президентской программы «Время героев» — один из командиров 114-й бригады 51-й армии. Он отметил, что кандидат фактически уже включился в задачи «ещё без назначения».
Глава ДНР пояснил, что новый зампред будет помогать выстраивать взаимодействие гражданских с военными структурами, включая военные комендатуры, и заниматься «тонкой настройкой» вопросов безопасности и ответственности в освобождённых населённых пунктах.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в течение 2025 года на Донецком направлении произошло заметное продвижение. Он отметил, что уходящий год стал значимым по динамике изменений на линии соприкосновения в ДНР и подчеркнул масштаб освобождённых территорий, говоря об итогах 2025 года. Под контроль российских войск перешли более 187 населённых пунктов региона.
