Лукашенко объявил в 2026 Год белорусской женщины

Лукашенко сказал, что Новый год в Беларуси будет посвящен женщинам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко обратился с новогодним посланием и объявил 2026-й Годом белорусской женщины. Подробности сообщает пресс-служба главы республики.

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси чествуют матерей, жен и дочерей один день в году. Он заявил, что пришло время отдать должное особой роли белорусок в жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины.

— Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее — семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 1 января, где встретить и куда сходить.

Кстати, сильные морозы до −20 градусов ожидаются в Беларуси 1 января 2026.

А еще юрист сказал, привлекут ли белорусов к ответственности за шумное застолье на Новый год.

