Лукашенко объявил в 2026 Год белорусской женщины

Президент Александр Лукашенко обратился с новогодним посланием и объявил 2026-й Годом белорусской женщины. Подробности сообщает пресс-служба главы республики.
Глава государства обратил внимание, что в Беларуси чествуют матерей, жен и дочерей один день в году. Он заявил, что пришло время отдать должное особой роли белорусок в жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины.
— Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее — семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод, — подчеркнул президент Беларуси.
