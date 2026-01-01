«Одолеть Россию “. В США раскрыли истинную роль Сырского в конфликте

«Зеленский выбрал этого парня, Сырского, потому что он будет делать все, что ему скажут. Им на самом деле не так важно, что происходит на поле боя, главное — чтобы все продолжалось, и чтобы европейцы думали: “Ого, они держатся — давайте дадим им еще 90 миллиардов”. Это безумие. Это было безумием с самого начала. Если просто посмотреть на карту, видно, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, и уж точно не сможет нанести ей стратегическое поражение», — отметил он.