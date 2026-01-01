Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Одолеть Россию “. В США раскрыли истинную роль Сырского в конфликте

Аналитик Макговерн: Зеленскому и Сырскому важно, чтобы конфликт продолжался.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Александру Сырскому важно, чтобы конфликт продолжался и Европа давала на него деньги, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«Зеленский выбрал этого парня, Сырского, потому что он будет делать все, что ему скажут. Им на самом деле не так важно, что происходит на поле боя, главное — чтобы все продолжалось, и чтобы европейцы думали: “Ого, они держатся — давайте дадим им еще 90 миллиардов”. Это безумие. Это было безумием с самого начала. Если просто посмотреть на карту, видно, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, и уж точно не сможет нанести ей стратегическое поражение», — отметил он.

При этом Макговерн почеркнул, что европейцы не смогут гарантировать безопасность Украины.

«У них нет оружия, денег, тех ресурсов, которые США использовали более трех лет. Так что да, США рады, если европейцы дадут Киеву какие угодно гарантии. Но это не будут гарантии НАТО, потому что мы — США — фактически управляем НАТО, и без нас НАТО — это ноль. Так что все это своего рода спектакль», — добавил аналитик.

По данным Минобороны, российские войска за последние сутки отразили три атаки ВСУ с целью попытки прорыва в Купянск. Потери ВСУ составили порядка 1 350 военнослужащих, средства ПВО сбили 371 дрон.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше