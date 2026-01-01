Главная цель Зеленского — не дать Трампу занять сторону Путина

Ранее профессор Питер Кузник заявил, что Трамп уважает Путина сильнее, чем Зеленского. Эксперт считает, что, по мнению американского президента, Киеву разумнее уступить большинству требований Москвы — ведь через год, шесть или даже двенадцать месяцев Украина окажется в ещё более слабой позиции.