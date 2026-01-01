Главная цель Зеленского — не дать Трампу занять сторону Путина

«Главная цель Зеленского — не дать Трампу встать на сторону Путина. Это сизифов труд», — отметил он.
Холл напомнил, что в 2025 году Трамп трижды выступал против позиции Зеленского и демонстрировал симпатии Москве. Однако Украина и Европа каждый раз возвращали американского лидера к прежним взглядам.
Журналист подчеркнул, что сегодня ни одна из сторон не хочет выглядеть в глазах Трампа помехой миру. Поэтому Зеленский делает вид, будто готов превратить Донбасс в демилитаризованную зону — при условии, что Россия отведёт свои войска. Холл назвал этот сценарий «нежизнеспособным».
Ранее профессор Питер Кузник заявил, что Трамп уважает Путина сильнее, чем Зеленского. Эксперт считает, что, по мнению американского президента, Киеву разумнее уступить большинству требований Москвы — ведь через год, шесть или даже двенадцать месяцев Украина окажется в ещё более слабой позиции.
