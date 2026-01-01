Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главная цель Зеленского — не дать Трампу занять сторону Путина

Главной задачей Владимира Зеленского в переговорах по урегулированию конфликта стало недопущение сближения главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил обозреватель Financial Times Бен Холл.

Источник: Life.ru

«Главная цель Зеленского — не дать Трампу встать на сторону Путина. Это сизифов труд», — отметил он.

Холл напомнил, что в 2025 году Трамп трижды выступал против позиции Зеленского и демонстрировал симпатии Москве. Однако Украина и Европа каждый раз возвращали американского лидера к прежним взглядам.

Журналист подчеркнул, что сегодня ни одна из сторон не хочет выглядеть в глазах Трампа помехой миру. Поэтому Зеленский делает вид, будто готов превратить Донбасс в демилитаризованную зону — при условии, что Россия отведёт свои войска. Холл назвал этот сценарий «нежизнеспособным».

Ранее профессор Питер Кузник заявил, что Трамп уважает Путина сильнее, чем Зеленского. Эксперт считает, что, по мнению американского президента, Киеву разумнее уступить большинству требований Москвы — ведь через год, шесть или даже двенадцать месяцев Украина окажется в ещё более слабой позиции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше