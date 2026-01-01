США вывели из-под санкций российско-сербскую нефтекомпанию NIS

Сербия сможет обеспечить себя теплом на зимний период.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), находящейся под санкциями, временную лицензию на ведение оперативной деятельности до 23 января 2026 года. Об этом сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
«Дорогие граждане, отличная новость под конец года для нашей страны. С удовольствием вас оповещаем, что компания NIS получила лицензию OFAC для продолжения работы до 23 января. Это значит, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево после 36 дней сможет продолжить работу», — написала глава минэнерго Сербии в Instagram*.
По данным министра, временная лицензия распространяется на ключевые направления деятельности NIS, в том числе на операции, необходимые для работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево и обеспечения сербского рынка горючим. Джедович-Ханданович подчеркнула, что кабинет министров внимательно отслеживает влияние санкций на энергетический сектор и рассматривает различные сценарии на случай изменения условий со стороны зарубежных регуляторов.
Ведомство напоминает, что NIS владеет нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием «Петрохемия», а также совместно с «Газпром энергохолдинг» — теплоэлектростанцией в Панчево. В министерстве указывают, что сохранение непрерывной работы этих активов необходимо для нормального прохождения осенне-зимнего периода и поддержания промышленного производства. Власти Сербии рассчитывают, что до истечения срока действия лицензии будут выработаны дальнейшие решения, позволяющие минимизировать риски для энергетической безопасности страны.