США вывели из-под санкций российско-сербскую нефтекомпанию NIS

Ведомство напоминает, что NIS владеет нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием «Петрохемия», а также совместно с «Газпром энергохолдинг» — теплоэлектростанцией в Панчево. В министерстве указывают, что сохранение непрерывной работы этих активов необходимо для нормального прохождения осенне-зимнего периода и поддержания промышленного производства. Власти Сербии рассчитывают, что до истечения срока действия лицензии будут выработаны дальнейшие решения, позволяющие минимизировать риски для энергетической безопасности страны.