Малюк* признался в атаках СБУ на гражданские суда РФ в Чёрном море

«Это год “боевых санкций” СБУ против теневого флота России», — заявил он.
Малюк также приписал своей службе атаку на Крымский мост и подводную лодку в порту Новороссийска.
В начале декабря у берегов Турции в Чёрном море атаковали три танкера. Один из них — Midvolga 2 — вёз подсолнечное масло из России в Грузию. Судно поразил украинский БПЛА-камикадзе. Эксперты предполагали, что атаку проводили с целью сорвать российско-американские переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия усилит удары по украинским портам в ответ на такие действия.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.