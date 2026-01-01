Малюк* признался в атаках СБУ на гражданские суда РФ в Чёрном море

В начале декабря у берегов Турции в Чёрном море атаковали три танкера. Один из них — Midvolga 2 — вёз подсолнечное масло из России в Грузию. Судно поразил украинский БПЛА-камикадзе. Эксперты предполагали, что атаку проводили с целью сорвать российско-американские переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия усилит удары по украинским портам в ответ на такие действия.