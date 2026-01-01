Болгария официально присоединилась к еврозоне

В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. Конституционный суд 18 ноября признал незаконным решение спикера Народного собрания Болгарии отвергнуть запрос на проведение общенационального референдума по вступлению страны в еврозону, однако это решение ничего не поменяло.