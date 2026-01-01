Нетаньяху поздравил с Новым годом выходцев из СССР

«Я хотел бы поздравить всех выходцев из бывшего Советского Союза с Новым годом!» — сказал он и добавил, что успехи Израиля в последние годы, по его словам, во многом связаны с героизмом военных, среди которых много уроженцев республик бывшего СССР.
Нетаньяху подчеркнул, что они внесли огромный вклад в безопасность Израиля, в академической среде, в промышленности, в сфере высоких технологий и повсюду. Также он сообщил о кадровом решении: премьер назначил генерал-майора Романа Гофмана следующим главой внешней разведки «Моссад», назвав это отражением «врождённых высоких качеств» репатриантов. В завершение обращения Нетаньяху пожелал действовать в том же духе и в следующем году.
А ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Обмен поздравлениями состоялся на фоне продолжающегося активного диалога между Москвой и Пекином. При этом содержание самих новогодних посланий пока не раскрывается. Контакт прошёл в формате официальных посланий.
