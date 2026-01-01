Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху поздравил с Новым годом выходцев из СССР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал новогоднее обращение к израильтянам — выходцам из бывшего СССР, поблагодарив их за вклад в жизнь страны и отметив участие в обеспечении безопасности.

Источник: Life.ru

«Я хотел бы поздравить всех выходцев из бывшего Советского Союза с Новым годом!» — сказал он и добавил, что успехи Израиля в последние годы, по его словам, во многом связаны с героизмом военных, среди которых много уроженцев республик бывшего СССР.

Нетаньяху подчеркнул, что они внесли огромный вклад в безопасность Израиля, в академической среде, в промышленности, в сфере высоких технологий и повсюду. Также он сообщил о кадровом решении: премьер назначил генерал-майора Романа Гофмана следующим главой внешней разведки «Моссад», назвав это отражением «врождённых высоких качеств» репатриантов. В завершение обращения Нетаньяху пожелал действовать в том же духе и в следующем году.

А ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Обмен поздравлениями состоялся на фоне продолжающегося активного диалога между Москвой и Пекином. При этом содержание самих новогодних посланий пока не раскрывается. Контакт прошёл в формате официальных посланий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше