Нетаньяху поздравил с Новым годом выходцев из СССР

Нетаньяху подчеркнул, что они внесли огромный вклад в безопасность Израиля, в академической среде, в промышленности, в сфере высоких технологий и повсюду. Также он сообщил о кадровом решении: премьер назначил генерал-майора Романа Гофмана следующим главой внешней разведки «Моссад», назвав это отражением «врождённых высоких качеств» репатриантов. В завершение обращения Нетаньяху пожелал действовать в том же духе и в следующем году.