«Это просто позор». На Западе высказались о возможностях России

Жак Бо: на Западе принимают решения в отношении России, не основываясь на фактах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Европейские политики лгут о возможностях России, значительно принижая их, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

«Последние четыре года нам говорили, что у русских больше нет танков, что у них осталось ракет только на месяц, а русские солдаты не умеют воевать и дезертируют. А теперь мы видим прямо противоположное. Даже украинское военное руководство признало», — отметил он.

При этом полковник подчеркнул, что европейские политики и аналитики выставляют себя вопиюще некомпетентными специалистами и зазря получают зарплаты.

«Если послушать американскую разведку, то она говорит прямо противоположное. Вот в этом и заключается наша проблема. Это позор, что у нас есть люди, которым мы платим за то, чтобы они принимали решения, оценивали ситуацию, а вместо того чтобы делать профессиональные выводы и основывать решения на реальных фактах, они подгоняют факты под свое мнение», — сказал Бо.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

