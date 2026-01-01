Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский в новогоднем обращении заявил о 90% готовности мирного соглашения

В новогоднем обращении главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение по Украине готово на 90%.

Источник: Life.ru

«Остаётся десять. И это гораздо больше, чем просто цифры. Это десять процентов, в которых действительно всё», — пояснил он.

Зеленский исключил возможность вывода украинских войск из Донбасса. Он заявил, что подпишет только «сильное соглашение» и напомнил о Будапештском меморандуме и Минских договорённостях, которые, по его словам, Киев больше не устраивают.

«Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение», — добавил он.

Напомним, на встрече в Мар-а-Лаго Зеленский не добился ожидаемой поддержки от президента США. Тем не менее американский лидер заявил, что по Украине достигнут значительный прогресс. По его словам, на переговорах осталось решить лишь один-два сложных вопроса. В частности, Трамп отметил, что необходимо определить статус суверенитета Донбасса. Он также подчеркнул, что большинство украинцев хотят прекращения боевых действий, и выразил уверенность, что соглашение по Украине можно заключить уже через пару недель. В завершение он призвал Зеленского ускорить достижение сделки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.