Зеленский в новогоднем обращении заявил о 90% готовности мирного соглашения

Напомним, на встрече в Мар-а-Лаго Зеленский не добился ожидаемой поддержки от президента США. Тем не менее американский лидер заявил, что по Украине достигнут значительный прогресс. По его словам, на переговорах осталось решить лишь один-два сложных вопроса. В частности, Трамп отметил, что необходимо определить статус суверенитета Донбасса. Он также подчеркнул, что большинство украинцев хотят прекращения боевых действий, и выразил уверенность, что соглашение по Украине можно заключить уже через пару недель. В завершение он призвал Зеленского ускорить достижение сделки.