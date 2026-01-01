Зеленский в новогоднем обращении заявил о 90% готовности мирного соглашения

«Остаётся десять. И это гораздо больше, чем просто цифры. Это десять процентов, в которых действительно всё», — пояснил он.
Зеленский исключил возможность вывода украинских войск из Донбасса. Он заявил, что подпишет только «сильное соглашение» и напомнил о Будапештском меморандуме и Минских договорённостях, которые, по его словам, Киев больше не устраивают.
«Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение», — добавил он.
Напомним, на встрече в Мар-а-Лаго Зеленский не добился ожидаемой поддержки от президента США. Тем не менее американский лидер заявил, что по Украине достигнут значительный прогресс. По его словам, на переговорах осталось решить лишь один-два сложных вопроса. В частности, Трамп отметил, что необходимо определить статус суверенитета Донбасса. Он также подчеркнул, что большинство украинцев хотят прекращения боевых действий, и выразил уверенность, что соглашение по Украине можно заключить уже через пару недель. В завершение он призвал Зеленского ускорить достижение сделки.
