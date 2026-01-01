Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта без биометрии

Ещё две европейские страны перестали признавать паспорта РФ старого образца. Речь идёт о Германии и Румынии. Здесь прекращён приём российских паспортов без биометрии с 1 января 2026 года, соответствующий документ размещён на сайте Еврокомиссии.
Ранее Литва, Латвия, Эстония, Исландия, Чехия и Франция заявили, что прекращают принимать небиометрические паспорта граждан Российской Федерации. Сообщается, что Польша внесёт такое же изменение с 1 апреля 2026 года.
