Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта без биометрии

Германия и Румыния не принимают российские паспорта старого образца с 1 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Ещё две европейские страны перестали признавать паспорта РФ старого образца. Речь идёт о Германии и Румынии. Здесь прекращён приём российских паспортов без биометрии с 1 января 2026 года, соответствующий документ размещён на сайте Еврокомиссии.

Ранее Литва, Латвия, Эстония, Исландия, Чехия и Франция заявили, что прекращают принимать небиометрические паспорта граждан Российской Федерации. Сообщается, что Польша внесёт такое же изменение с 1 апреля 2026 года.

Что представляет собой электронное удостоверение личности, какую информацию можно к нему привязать и стоит ли опасаться нововведения, разбираемся здесь на KP.RU.

Напомним, пользователи российского мессенджера MАХ получили возможность применить цифровой ID на кассах самообслуживания в магазинах популярных сетей при покупке товаров с возрастными ограничениями.

О том, как алкоголь и сигареты можно купить в магазинах, подтвердив возраст по биометрии, читайте здесь на KP.RU.