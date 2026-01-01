WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, согласно которой попытки покушения на Путина не было», — указано в материале.
В ночь с 28 на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытка террористической атаки ВСУ на госрезиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области не останется без ответа России.
Лавров отметил, что террористическая атака Украины произошла в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.
Объекты для ответных ударов и время их нанесения уже определены.