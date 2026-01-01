Baijiahao: Путин необычно подошел к поздравлению Ким Чен Ына

По данным Baijiahao, в китайской прессе обратили внимание, что Москва и Пхеньян в течение 2024 года значительно укрепили политические и военные контакты. В материале говорится, что в поздравлении Путин напомнил о «братских» отношениях и выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Россией и КНДР. Отдельно подчеркивается, что акценты в послании были сделаны не только на двустороннем сотрудничестве, но и на общей позиции стран в отношении международной повестки.