Baijiahao: Путин необычно подошел к поздравлению Ким Чен Ына

Путин отметил особые отношения между странами.
Президент России Владимир Путин заблаговременно направил новогоднее поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну, чем удивил китайских аналитиков. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao. По данным авторов, послание было отправлено 18 декабря, то есть почти за две недели до наступления Нового года, что вызвало особое внимание на фоне развития отношений Москвы и Пхеньяна.
«Путин направил поздравительное послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, и сделал он это с уникальным подходом», — указали авторы статьи. В материале подчеркивается, что российский лидер не ограничился формальными фразами, а использовал в послании яркие выражения о героизме Корейской народной армии и «нерушимой дружбе» двух стран.
По данным Baijiahao, в китайской прессе обратили внимание, что Москва и Пхеньян в течение 2024 года значительно укрепили политические и военные контакты. В материале говорится, что в поздравлении Путин напомнил о «братских» отношениях и выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между Россией и КНДР. Отдельно подчеркивается, что акценты в послании были сделаны не только на двустороннем сотрудничестве, но и на общей позиции стран в отношении международной повестки.
Авторы китайского издания считают, что дата отправки поздравления носит самостоятельный политический сигнал. Они отмечают, что столь раннее послание трактуют как демонстрацию реальной теплоты во взаимодействии между Москвой и Пхеньяном. По оценке журналистов, это должно напомнить внешним игрокам, прежде всего западным странам, о особом характере связей России и КНДР и их готовности координировать действия на фоне сохраняющегося давления со стороны США и их союзников.