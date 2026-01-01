Ричмонд
Финские власти уведомили посольство России о задержании россиян на судне

Финляндия официально сообщила российскому посольству о задержании судна, на борту которого находятся граждане России. Об этом 31 декабря заявила пресс-служба дипмиссии.

«Финские власти уведомили посольство о задержании судна, в экипаже которого есть граждане России», — передали в посольстве агентству «РИА Новости».

Дипломаты уточнили, что от россиян пока не поступало обращений за помощью. В то же время посольство подтвердило готовность оказать всю необходимую поддержку своим гражданам на задержанном судне.

Ранее Life.ru сообщал, что береговая охрана Финляндии задержала грузовое судно Fitburg, идущее под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Его подозревают в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Патрульный катер VL Turva обнаружил, что якорная цепь судна находилась в воде. На борту оказались моряки из России, Казахстана, Грузии и Азербайджана. Кабель принадлежал компании Elisa.

