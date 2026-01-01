Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины

«Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины», — сказал он.
Лукашенко добавил, что считает женщину высшим творением природы и призвал «беречь нашу женщину и свою землю», защищая «семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод». Также он сказал, что без любви к женщине «настоящей любви быть не может».
В конце обращения Лукашенко пожелал, чтобы в каждом городе и деревне было место, где можно почувствовать: «Я дома. Я на своей земле. И я здесь не случайно».
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. 5 ноября он поддержал инициативу объявить следующий год тематическим и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты документов. 25 декабря глава государства закрепил решение указом.
Россия по Конституции является многонациональным государством: на её территории проживает более 190 народов. По данным переписи 2021 года, среди тех, кто указал национальность, русские составили 80,85% (около 105,6 млн человек), представители других национальностей — 19,15% (около 25 млн). В число самых многочисленных народов, помимо русских, входят татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи.
Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.