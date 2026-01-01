Ричмонд
В Китае отметили необычный подход Путина к поздравлению Ким Чен Ына

Китайские СМИ обратили внимание на нетипичный способ, которым президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Новым годом. Об этом сообщает «АБН24».

Источник: Life.ru

Авторы материала подчеркнули, что за прошедший год отношения между РФ и Северной Кореей значительно укрепились.

«Путин направил поздравительное послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, причём сделал это весьма необычным образом», — указано в материале.

Особое внимание журналистов привлекло время отправки — 18 декабря — за две недели до праздника. По их мнению, столь раннее поздравление демонстрирует исключительно тёплые отношения между Москвой и Пхеньяном. Это также служит сигналом мировому сообществу, в первую очередь западным странам, о специфике двустороннего взаимодействия.

Как ранее сообщал Life.ru, в своём послании Путин высоко оценил доблесть армии КНДР и отметил, что 2025 год стал важным этапом в укреплении связей между двумя странами. Также президент РФ напомнил, что страны реализуют положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Это укрепляет отношения в политике, торговле, экономике, гуманитарной сфере и других направлениях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

