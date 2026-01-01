В Китае отметили необычный подход Путина к поздравлению Ким Чен Ына

Как ранее сообщал Life.ru, в своём послании Путин высоко оценил доблесть армии КНДР и отметил, что 2025 год стал важным этапом в укреплении связей между двумя странами. Также президент РФ напомнил, что страны реализуют положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Это укрепляет отношения в политике, торговле, экономике, гуманитарной сфере и других направлениях.