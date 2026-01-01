Ричмонд
Гуцул поздравила жителей Гагаузии из тюремной камеры, где встретила Новый год

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, встретившая Новый год в тюремной камере, поздравила жителей региона с праздником.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на послание политика, которое было передано через адвокатов.

«Уходящий год был непростым для Гагаузии и всей Молдовы. Но мы с честью проходим через все испытания», — подчеркнула она.

Гуцул добавила, что «впереди ждут перемены к лучшему».

Ранее Гуцул обратила внимание апелляционного суда на многочисленные нарушения по её делу.

Защита Гуцул рассчитывает на её оправдание и освобождение.

Ранее Апелляционная палата Кишинёва приняла решение отклонить ходатайство адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул о её освобождении из-под стражи.

5 августа стало известно, что Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы.

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
