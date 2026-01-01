Гуцул поздравила жителей Гагаузии из тюремной камеры, где встретила Новый год

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на послание политика, которое было передано через адвокатов.
«Уходящий год был непростым для Гагаузии и всей Молдовы. Но мы с честью проходим через все испытания», — подчеркнула она.
Гуцул добавила, что «впереди ждут перемены к лучшему».
Ранее Гуцул обратила внимание апелляционного суда на многочисленные нарушения по её делу.
Защита Гуцул рассчитывает на её оправдание и освобождение.
Ранее Апелляционная палата Кишинёва приняла решение отклонить ходатайство адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул о её освобождении из-под стражи.
5 августа стало известно, что Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы.
