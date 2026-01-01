Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина

Представители ЦРУ якобы не подтвердили информацию об атаке украинской армии с использованием беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом заявило издание Wall Street Journal.

«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — пишет газета, ссылаясь на источник в американской администрации, якобы знакомый с данными разведки.

Более подробных деталей об источнике информации нет. Также пока нет официальных заявлений американских спецслужб.

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил, что инцидент его шокировал. Американский лидер добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. Путин сообщил, что после этого инцидента позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше