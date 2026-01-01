WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина

«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — пишет газета, ссылаясь на источник в американской администрации, якобы знакомый с данными разведки.
Более подробных деталей об источнике информации нет. Также пока нет официальных заявлений американских спецслужб.
Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил, что инцидент его шокировал. Американский лидер добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. Путин сообщил, что после этого инцидента позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.
