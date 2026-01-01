Зеленский заявил об изменении отношений Украины с США

Отдельно украинский лидер остановился на теме возможного мирного соглашения. Он отметил, что поставит подпись только под тем документом, который, как он выразился, будет «сильным» для Украины и обеспечит долгосрочные гарантии безопасности. В обращении Зеленский напомнил о Будапештском меморандуме и минских соглашениях, заявив, что Киев больше не согласится на подобные форматы и не устроенные им компромиссы. Он связал будущее договоренностей с необходимостью четких юридических и политических гарантий.