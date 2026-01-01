Зеленский заявил об изменении отношений Украины с США

Киев показал себя в переговорах с США как значимый партнер, считает Зеленский.
Киеву было непросто изменить характер отношений с США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении, которое транслировала пресс-служба офиса. По словам украинского лидера, недавние контакты с Вашингтоном показали, что без участия Украины невозможно принять ключевые решения в сфере безопасности.
«Было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и США. От первого Овального кабинета и всех “острых углов” в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал: без Украины ничего не получится», — заявил президент Украины в обращении. Он подчеркнул, что эти переговоры, по его мнению, закрепили роль Киева как значимого партнера в системе международных отношений.
Отдельно украинский лидер остановился на теме возможного мирного соглашения. Он отметил, что поставит подпись только под тем документом, который, как он выразился, будет «сильным» для Украины и обеспечит долгосрочные гарантии безопасности. В обращении Зеленский напомнил о Будапештском меморандуме и минских соглашениях, заявив, что Киев больше не согласится на подобные форматы и не устроенные им компромиссы. Он связал будущее договоренностей с необходимостью четких юридических и политических гарантий.
Кроме того, президент Украины вновь высказался против вывода украинских войск из Донбасса на условиях, которые, по его словам, предлагают оппоненты. Он сообщил, что Киев не рассматривает сценарий прекращения конфликта путем одностороннего отхода, передает RT.