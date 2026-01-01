Зеленский заявил о готовности мирного соглашения с РФ на 90%

Ранее издание Financial Times сообщило, что в 2026 году Зеленский не намерен соглашаться на территориальные уступки и мирный вывод украинских войск из Донбасса. Газета со ссылкой на свои источники в украинском руководстве писала, что администрация президента Украины рассматривает сохранение контроля над Донбассом и отказ от любых форм его международно-правочного переформатирования в качестве одного из базовых условий возможного соглашения. FT также указывала, что эта позиция Киева, по данным ее собеседников, уже доведена до зарубежных партнеров Украины.