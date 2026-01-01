Ричмонд
Зеленский заявил о готовности мирного соглашения с РФ на 90%

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к гражданам страны заявил, что проект мирного соглашения по урегулированию конфликта готов «почти на 90%». Об этом говорится в обращении, опубликованном в ночь на 1 января 2026 года на официальном сайте Офиса президента Украины.

Камень преткновения касается Донбасса.

«Остаётся 10%. И это гораздо больше, чем просто цифры», — указал глава киевского режима, комментируя прогресс про мирным соглашениям. Вероятно речь идет о выводе ВСУ с Донбасса.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в 2026 году Зеленский не намерен соглашаться на территориальные уступки и мирный вывод украинских войск из Донбасса. Газета со ссылкой на свои источники в украинском руководстве писала, что администрация президента Украины рассматривает сохранение контроля над Донбассом и отказ от любых форм его международно-правочного переформатирования в качестве одного из базовых условий возможного соглашения. FT также указывала, что эта позиция Киева, по данным ее собеседников, уже доведена до зарубежных партнеров Украины.