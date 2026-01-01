Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: ЦРУ якобы не подтвердило попытку нападения на резиденцию Путина

Западные СМИ прокомментировали реакцию спецслужб США на атаку беспилотников ВСУ на резиденцию президента РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американские СМИ высказали предположение, что данные об атаке беспилотников ВСУ резиденцию президента РФ якобы не получили подтверждения.

«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — сказано в публикации издания Wall Street Journal.

Автор публикации ссылается на анонимный источник в администрации США, якобы знакомый с разведывательными данными.

Ранее сообщалось, что Киев атаковал резиденцию Владимира Путина с нескольких направлений. Российское Минобороны раскрыло подробности отражения атаки беспилотников здесь на KP.RU.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что террористическая атака Киева на резиденцию президента России была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 декабря, 91 дрон украинских войск попытался атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше