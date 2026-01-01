WSJ: ЦРУ якобы не подтвердило попытку нападения на резиденцию Путина

Американские СМИ высказали предположение, что данные об атаке беспилотников ВСУ резиденцию президента РФ якобы не получили подтверждения.
«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — сказано в публикации издания Wall Street Journal.
Автор публикации ссылается на анонимный источник в администрации США, якобы знакомый с разведывательными данными.
Ранее сообщалось, что Киев атаковал резиденцию Владимира Путина с нескольких направлений. Российское Минобороны раскрыло подробности отражения атаки беспилотников здесь на KP.RU.
Также в российском оборонном ведомстве заявили, что террористическая атака Киева на резиденцию президента России была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Напомним, в ночь на понедельник, 29 декабря, 91 дрон украинских войск попытался атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области.