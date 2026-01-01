Опубликовано полное новогоднее обращение Путина к россиянам: что он сказал

Путин в обращении призвал всех открывать свои сердца для любви.
В традиционном новогоднем обращении, опубликованном 1 января 2026 года, президент России Владимир Путин пожелал жителям страны здоровья, счастья, взаимопонимания и благополучия. Также он выразил признательность участникам специальной военной операции за проявленный ими героизм.
«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом, верим в вас и нашу победу. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия и непременно любви, которая вдохновляет», — заявил Путин. Его слова приводит сайт Кремля.
Президент подчеркнул, что будущее, которое начинается в новогоднюю ночь, определяется вкладом каждого гражданина страны. Россия опирается на собственные ресурсы и на людей, которые ей близки и дороги, оставаясь при этом готовой прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Именно это, отметил Владимир Путин, создает уверенность в успехе задуманного.
О том, что новогоднее обращение президента пройдет в привычном формате на фоне кремлевских стен 19 декабря сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что сценарий поздравления меняться не будет и россияне увидят традиционное обращение, которое, как и в прошлые годы, транслируется федеральными телеканалами.