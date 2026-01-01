Опубликовано полное новогоднее обращение Путина к россиянам: что он сказал

Президент подчеркнул, что будущее, которое начинается в новогоднюю ночь, определяется вкладом каждого гражданина страны. Россия опирается на собственные ресурсы и на людей, которые ей близки и дороги, оставаясь при этом готовой прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Именно это, отметил Владимир Путин, создает уверенность в успехе задуманного.