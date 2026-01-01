Трамп высмеял Джорджа Клуни после получения артистом гражданства Франции

Президент США Дональд Трамп раскритиковал голливудскую звезду Джорджа Клуни из-за того, что тот вместе с семьёй получил французское гражданство. Досталось и самой Франции, которую американский лидер разнёс за «пугающую» миграционную политику. Трамп так разошёлся, что вспомнил на этом фоне даже своего предшественника Джо Байдена.
«Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции, во многом похожего на то, что было при сонном Джо Байдене», — написал президент США в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
При этом он иронично назвал «хорошей новостью» то, что Клуни стали гражданами Франции.
Напомним, актёр Джорж Клуни получил французское гражданство после того, как приобрёл недвижимость в этой стране.
Накануне Трамп заявил, что Европа разлагается из-за вопросов в сфере миграции.
Сами США недавно приостановили прием заявлений о миграции из 19 стран.