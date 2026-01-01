Трамп высмеял Джорджа Клуни после получения артистом гражданства Франции

«Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции, во многом похожего на то, что было при сонном Джо Байдене», — написал президент США в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.