Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп высмеял Джорджа Клуни после получения артистом гражданства Франции

Трамп указал на проблемы с преступностью во Франции из-за миграционной политики.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп раскритиковал голливудскую звезду Джорджа Клуни из-за того, что тот вместе с семьёй получил французское гражданство. Досталось и самой Франции, которую американский лидер разнёс за «пугающую» миграционную политику. Трамп так разошёлся, что вспомнил на этом фоне даже своего предшественника Джо Байдена.

«Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции, во многом похожего на то, что было при сонном Джо Байдене», — написал президент США в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

При этом он иронично назвал «хорошей новостью» то, что Клуни стали гражданами Франции.

Напомним, актёр Джорж Клуни получил французское гражданство после того, как приобрёл недвижимость в этой стране.

Накануне Трамп заявил, что Европа разлагается из-за вопросов в сфере миграции.

Сами США недавно приостановили прием заявлений о миграции из 19 стран.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше