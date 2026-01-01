Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле

На вопрос о том, есть ли обещания, которые он дал себе перед наступлением Нового года, глава вашингтонской администрации ответил: «Да, есть. Мир на земле». Трамп не ответил на вопросы о том, готовы ли США направить свои войска на Украину, а также о том, какую роль сыграло ЦРУ в нанесении удара по Венесуэле. Трамп лишь улыбнулся и сказал журналистам: «Спасибо».