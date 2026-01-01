Минфин США расширил санкции по Венесуэле на танкеры и компании

«Сегодняшние действия ещё раз свидетельствуют о том, что те, кто вовлечён в торговлю венесуэльской нефтью, по-прежнему сталкиваются со значительными санкционными рисками», — объяснило ведомство своё решение.
В санкционный список вошли компании Corniola Limited, Winky International Limited, Aries Global Investment LTD и Krape Myrtle Co LTD.
