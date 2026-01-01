Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США расширил санкции по Венесуэле на танкеры и компании

Министерство финансов США ввело новые санкции против четырёх компаний и четырёх танкеров из-за их связей с Венесуэлой. Под ограничения попали четыре фирмы, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы. Ещё четыре танкера американские власти объявили «заблокированной собственностью».

«Сегодняшние действия ещё раз свидетельствуют о том, что те, кто вовлечён в торговлю венесуэльской нефтью, по-прежнему сталкиваются со значительными санкционными рисками», — объяснило ведомство своё решение.

В санкционный список вошли компании Corniola Limited, Winky International Limited, Aries Global Investment LTD и Krape Myrtle Co LTD.

Ранее Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите национального суверенитета на фоне обострения ситуации в Карибском бассейне. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто. Он отметил, что речь идёт о солидарности в условиях внешнего давления и угроз со стороны США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше