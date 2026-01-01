Зеленский назначил приближённого Ермака главой комиссии по ценным бумагам

Ранее Life.ru сообщал, что причины отставки Магомедова, который тоже дружил с Ермаком, украинские власти не раскрыли. При увольнении Ермака из офиса президента вместе с ним ушли все его советники и помощники. Точный список неизвестен, но в декабре 2024 года у него было как минимум девять близких к нему сотрудников, включая Михаила Подоляка, заявлявшего в 2022 году о желании «попить кофе в Ялте».