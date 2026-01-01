Зеленский назначил приближённого Ермака главой комиссии по ценным бумагам

Новым главой стал Алексей Семенюк. По данным издания Страна.ua, он близок к бывшему руководителю офиса президента Андрею Ермаку, покинувшему должность на фоне коррупционного скандала.
Семенюк родился в 1984 году в Черниговской области. Получил образование экономиста и строителя. Около 13 лет назад работал в Правэкс-банке на руководящих позициях. Потом более десяти лет был физическим лицом-предпринимателем и только недавно перешёл в НКЦБФР. Участники фондового рынка отмечают, что до этого Семенюка в комиссии и в профессиональной среде не знали.
Ранее Life.ru сообщал, что причины отставки Магомедова, который тоже дружил с Ермаком, украинские власти не раскрыли. При увольнении Ермака из офиса президента вместе с ним ушли все его советники и помощники. Точный список неизвестен, но в декабре 2024 года у него было как минимум девять близких к нему сотрудников, включая Михаила Подоляка, заявлявшего в 2022 году о желании «попить кофе в Ялте».
