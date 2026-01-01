Посольство РФ окажет помощь россиянам с задержанного финскими властями корабля

Россияне, находящиеся на задержанном в Финляндии судне, могут обратиться за помощью в посольство РФ в этой стране. Об этом информировали в российской дипломатической миссии.
Сообщается, что посольство получило от финских властей информацию о задержании судна с россиянами на борту 31 декабря. При этом сами российские моряки пока не обращались в дипмиссию за содействием.
Напомним, финская береговая охрана задержала корабль, который подозревают в повреждении подводного кабеля для связи между Хельсинки и Таллином в Финском заливе. Это произошло после получения сигнала о проблеме с оборудованием компании Elisa. После этого президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что корабль будет обследован, а полиции предстоит провести расследование инцидента.
Год назад эстонские компании сообщили о повреждении сразу трех подводных коммуникационных кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию. Проблемы обнаружили в Финском заливе, причем на работу интернета и связи для пользователей это практически не повлияло.
В январе 2025 года в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель, который соединяет Швецию, Литву, Финляндию и ФРГ. Военное ведомство Швеции связало повреждение с китайским судном Yi Peng, предположив, что действия экипажа судна могли быть умышленными.
О том, как хуситы в Красном море повредили четыре подводных интернет-кабеля, связывающих Европу и Азию, читайте здесь на KP.RU. Сообщалось, что это привело к серьезным нарушениям интернет-связи между Европой и Азией, причем в основном пострадали страны Персидского залива и Индия.
Кроме того, в феврале в Финском заливе оборвался российский кабель. Обрыв кабеля произошел в исключительной экономической зоне Финляндии.
Как прокуратура Швеции начала расследование и задержала судно, обвиняемое в диверсии после повреждения подводного кабеля компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC) в Балтийском море, читайте здесь на KP.RU.
Также сайт KP.RU рассказывал о суде над капитаном танкера Eagle S Давитом Вадачкорией и двумя его помощниками. Их обвиняли в тяжком саботаже, нарушении работы телекоммуникаций, вандализме и угрозе общественной безопасности в Балтийском море. По версии следствия, экипаж умышленно волочил якорь по морскому дну, повредив пять подводных кабелей, включая силовой Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию.