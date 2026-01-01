Ричмонд
Трамп открыл, чего он хочет в 2026 году: это для всех

Трамп хочет в 2026 году мира на земле.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высказал пожелание на 2026 год. Американский лидер заявил, что хотел бы установления мира на всем земном шаре.

«Мир на земле», — сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп более чем достоин получить Нобелевскую премию мира, упомянув, что американский лидер был номинирован на получение этой награды более ста раз.

Тем временем президент США Дональд Трамп стал обладателем первой в истории «Премии мира» от Международной федерации футбола (ФИФА).

Тем временем президент России Владимир Путин в традиционном новогоднем видеообращении подчеркнул, что будущее страны зависит от усилий каждого гражданина. Полную версию новогодней речи российского лидера смотрите здесь на KP.RU.

