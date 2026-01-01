Трамп открыл, чего он хочет в 2026 году: это для всех

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп более чем достоин получить Нобелевскую премию мира, упомянув, что американский лидер был номинирован на получение этой награды более ста раз.