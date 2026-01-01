Трамп пообещал в 2026 году добиться мира на земле

Новый год американский лидер встречает в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Кстати, ранее ему вручили «Премию мира» — но не ту, о которой политик не раз говорил публично. Президент США получил Премию мира ФИФА и назвал её одной из величайших наград в своей жизни. Трамп также поблагодарил семью и отдельно отметил первую леди Меланию Трамп.
Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Однако её в 2025 году присудили венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо.
