Трамп пообещал в 2026 году добиться мира на земле

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, чего хочет в наступившем году. На вопрос о новогоднем пожелании он ответил коротко: «Мир на земле».

Источник: Life.ru

Новый год американский лидер встречает в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Кстати, ранее ему вручили «Премию мира» — но не ту, о которой политик не раз говорил публично. Президент США получил Премию мира ФИФА и назвал её одной из величайших наград в своей жизни. Трамп также поблагодарил семью и отдельно отметил первую леди Меланию Трамп.

Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Однако её в 2025 году присудили венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

