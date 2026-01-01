В США раскрыли отношение Трампа к Путину: речь о сильных эмоциях

Президент США Дональд Трамп относится к российскому коллеге Владимиру Путину с уважением. Такое наблюдение сделала Тара Рид, экс-помощница Джо Байдена, предшественника Трампа на президентском посту.
«У него есть глубокое уважение к Владимиру Путину и даже немного страха перед ним. Дональд Трамп не многих боится», — сказала Рид в интервью РИА Новости.
Эксперт добавила, что Трамп также уважает русскую культуру и отметила такую его личностную черту, как «изменчивость».
Ранее американский сенатор-демократ Шифф рассказал, что президент США Дональд Трамп только изображает негодование в отношении лидера России Владимира Путина. На самом деле он восхищается российским президентом и даже немного его боится.
Также западные аналитики высказывали мнение, что Трамп воспринимает Путина как партнера, а Зеленского — как врага.
Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что российский и американский лидеры на самом деле общаются на «ты» и тепло относятся друг к другу.