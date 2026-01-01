Театр и русские мотивы: что курганские политики подарили семье на Новый год

Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев отметил, что презенты выбирал для близких такими же, как и в прошлом году. «Сыну я покупал различные конструкторы, а для остальных членов семьи приобрел валенки и павлопосадские платки. Стараюсь каждый раз подбирать подарки, которые несут в себе тепло и особый смысл», — заявил вице-губернатор в комментарии URA.RU.