Театр и русские мотивы: что курганские политики подарили семье на Новый год

Курганские политики раскрыли, что подарили семье на Новый год.
В Курганской области прошли праздничные мероприятия, посвященные наступлению 2026 года. Большинство жителей, по традиции, встретили главный зимний праздник в семейном кругу. URA.RU поинтересовалось у представителей курганской элиты, какие подарки они подготовили для своих близких к Новому году.
Корабли бороздят Большой театр.
Сенатор Сергей Муратов решил сделать своим родным по-настоящему впечатляющий подарок. Он приобрел билеты на легендарный балет «Щелкунчик» в Большой театр для всей своей большой семьи.
«Купил всем своим близким — семи внукам, двум дочерям и двум зятьям», — поделился политик с корреспондентом URA.RU. Сенатор считает, что если дарить что-то материальное, то подарок может забыться или затеряться. А тут вся семья получит общие впечатления и это заложит культурные основы в подрастающее поколение. Продемонстрирует им ценность русского балета.
Хорошим подарком театральные представления считает и депутат Курганской городской думы Анастасия Романович. «Я очень люблю театр, живые эмоции, поэтому один из подарков родным будет поход в театр всей семьей», — поделилась она. Однако политик решила не раскрывать, на какой спектакль она отведет домочадцев.
Русский колорит и конструктор.
Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев отметил, что презенты выбирал для близких такими же, как и в прошлом году. «Сыну я покупал различные конструкторы, а для остальных членов семьи приобрел валенки и павлопосадские платки. Стараюсь каждый раз подбирать подарки, которые несут в себе тепло и особый смысл», — заявил вице-губернатор в комментарии URA.RU.
От глав на главный праздник.
Глава Кетовского округа Олег Язовских также отдал предпочтение впечатлениям, а не материальным ценностям. Он решил подарить своим близким путешествие в культурную столицу России — Санкт-Петербург.
«Подарю путевку в Ленинград для супруги и дочери. Это и их желание, и мое личное», — рассказал чиновник. При этом Язовских подчеркнул, что сам Новый год планирует отметить традиционно: сначала поздравить жителей округа с праздником, а потом провести его в кругу семьи.
Глава Шумихинского округа Оксана Двизова не стала раскрывать, какие новогодние подарки приготовила для близких, предпочтя сохранить интригу. По ее словам, она выбрала именно те презенты, о которых ее родные давно мечтали. Встретить Новый год Двизова планирует в семейном кругу.
Пиротехника и детская радость.
Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов выбрал более традиционный, но не менее эффектный подход к выбору подарков. По его словам, младшие члены семьи особенно ценят пиротехнические изделия.
«Младшие очень любят, когда я им дарю салюты или фейерверки. Вместе запускаем — очень рады! Добавляю еще бенгальские огни и хлопушки. Старшим подобрать подарки очень трудно, можно не угадать! Поэтому дарю сертификаты, чтобы сами могли выбрать», — рассказал депутат.
Камшилов с юмором отмечает и оборотную сторону таких подарков: уборка после запуска фейерверков и конфетти занимает много времени. Но политик считает этот подарок особенно актуальным, особенно после отмены общегородского салюта в Кургане. «Собаки только наши не рады. Прячутся, потом ищем», — добавил депутат.
Подводя итог, можно сказать, что представители курганской элиты придерживаются разных стратегий при выборе новогодних подарков для близких. Кто-то делает ставку на впечатления и эмоции, кто-то — на исполнение конкретных желаний, а кто-то предпочитает удивлять и создавать интригу. Однако объединяет всех опрошенных внимательное отношение к процессу выбора подарка. Даже решение не раскрывать содержание презента заранее говорит о желании доставить удовольствие и подарить положительные эмоции своим близким.