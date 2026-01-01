Ричмонд
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом служащих в России военных КНДР

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военнослужащих Корейской народной армии, участвующих в зарубежных операциях. Его обращение опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Life.ru

«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России», — заявил Ким Чен Ын.

Он поблагодарил солдат за службу вдали от родины и отметил, что партия и народ считают их гордыми сыновьями страны. Лидер КНДР выразил личную тоску по бойцам, которые находятся в боевой готовности даже в новогодние дни. Он пожелал им храбрости, напомнил о важности безопасности и выразил надежду на скорую встречу.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что 2025 год стал важным этапом в развитии связей между Москвой и Пхеньяном. Президент РФ также отметил и последующие действия корейских инженеров на российской земле.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

