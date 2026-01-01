Ким Чен Ын поздравил с Новым годом служащих в РФ военных КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом офицеров и солдат войск зарубежной операции в РФ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В поздравительной телеграмме северокорейский лидер передал военным привет и подчеркнул, что благодаря их стараниям дружба и союзнические отношения РФ и КНДР становятся крепче.
«За братский российский народ, за высокий порыв и характерные черты нашего народа, за высокий дух и достоинство корейцев, за непреклонную честь нашего государства, за непобедимую славу нашей армии будьте храбры», — отметил в поздравлении Ким Чен Ын.
Глава КНДР выразил уверенность, что 2026 год станет годом великих побед. Он добавил, что страна с нетерпением ждет возвращения своих бойцов целыми и невредимыми, и призвал уделять большое внимание безопасности.
«Еще раз передаю новогоднее поздравление и горячий боевой привет», — написал в телеграмме лидер КНДР.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил новогоднее поздравление президенту РФ Владимиру Путину.