Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын поздравил с Новым годом служащих в РФ военных КНДР

Лидер КНДР отметил, что благодаря стараниям военных дружба и отношения РФ и КНДР становятся крепче.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом офицеров и солдат войск зарубежной операции в РФ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В поздравительной телеграмме северокорейский лидер передал военным привет и подчеркнул, что благодаря их стараниям дружба и союзнические отношения РФ и КНДР становятся крепче.

«За братский российский народ, за высокий порыв и характерные черты нашего народа, за высокий дух и достоинство корейцев, за непреклонную честь нашего государства, за непобедимую славу нашей армии будьте храбры», — отметил в поздравлении Ким Чен Ын.

Глава КНДР выразил уверенность, что 2026 год станет годом великих побед. Он добавил, что страна с нетерпением ждет возвращения своих бойцов целыми и невредимыми, и призвал уделять большое внимание безопасности.

«Еще раз передаю новогоднее поздравление и горячий боевой привет», — написал в телеграмме лидер КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил новогоднее поздравление президенту РФ Владимиру Путину.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше