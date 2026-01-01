Макрон ответил на призывы к отставке: президент Франции дал понять, что не покинет пост досрочно

Марон на прошлой неделе предложил странам Европы возобновить прямой диалог с РФ. Политика крайне не устраивает, что вопрос по украинскому конфликту решают в основном США. По его словам, восстановление связей с Москвой позволит членам ЕС стать полноправными переговорщиками в этом деле. В Кремле же заявили, что всегда открыты к переговорам. Однако предупредили, что разговор должен носить конструктивный характер.