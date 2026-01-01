Президент Франции Эммануэль Макрон, столкнувшись с глубокой политической нестабильностью в стране, заявил, что намерен исполнять свои обязанности до самого конца президентского срока. Своё обещание он дал в традиционном новогоднем обращении к гражданам, которое транслировал телеканал BFMTV.
«Я буду работать до самой последней секунды, ежедневно стремясь выполнить порученный мне вами мандат», — подчеркнул глава государства в эфире.
Макрон также заявил, что приложит все усилия для того, чтобы президентские выборы 2027 года прошли в максимально спокойной обстановке и без какого-либо вмешательства из-за рубежа.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося во Франции политического кризиса, вызванного результатами внеочередных парламентских выборов 2024 года. Они привели к смене правительств и постоянным призывам от представителей различных политических сил, требовавших от Макрона досрочно уйти в отставку.
Отметим, что действующий президент, уже дважды занимавший высший государственный пост, не имеет конституционного права баллотироваться на третий срок.
Марон на прошлой неделе предложил странам Европы возобновить прямой диалог с РФ. Политика крайне не устраивает, что вопрос по украинскому конфликту решают в основном США. По его словам, восстановление связей с Москвой позволит членам ЕС стать полноправными переговорщиками в этом деле. В Кремле же заявили, что всегда открыты к переговорам. Однако предупредили, что разговор должен носить конструктивный характер.