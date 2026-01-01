Ричмонд
Трамп заявил, что в Новом году желает мира на земле

Президент США поделился своими пожеланиями на Новый год.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Новом году желает мира на земле.

«Мир на земле», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Известно, что Новый год американский лидер встречает в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Белый дом сообщал, что накануне Нового года Трамп проведет вечеринку.

Американский президент прежде пообещал детям, что в США появится действительно «хороший» Санта.

