«Вернёмся сильнее»: Трамп выводит войска из трёх крупных городов, но грозит возвращением

Трамп рассказал о выводе нацгвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о решении вывести подразделения Национальной гвардии из трёх крупных американских городов. Речь идёт о Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелесе (Калифорния) и Портленде (Орегон). Соответствующее заявление он сделал в публикации на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что снижение уровня преступности в этих городах стало возможным исключительно благодаря присутствию «этих великих патриотов» — военнослужащих нацгвардии. Он заявил, что без вмешательства федерального правительства Чикаго, Лос-Анджелес и Портленд «были бы потеряны».

При этом американский лидер пообещал, что федеральные силы готовы «вернуться, возможно, в совершенно ином и более сильном виде», если преступность в этих городах снова начнёт стремительно расти. «Это лишь вопрос времени!» — написал он.

В своей публикации Трамп также подверг резкой критике местных руководителей, задавшись риторическим вопросом о том, почему «мэры и губернаторы-демократы, все до единого крайне некомпетентные», и хотят вывода войск, несмотря на достигнутый значительный прогресс.

Тем временем Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что Киев использует продолжающийся конфликт как предлог для отказа от проведения честных выборов.

