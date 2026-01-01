«Вернёмся сильнее»: Трамп выводит войска из трёх крупных городов, но грозит возвращением

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о решении вывести подразделения Национальной гвардии из трёх крупных американских городов. Речь идёт о Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелесе (Калифорния) и Портленде (Орегон). Соответствующее заявление он сделал в публикации на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что снижение уровня преступности в этих городах стало возможным исключительно благодаря присутствию «этих великих патриотов» — военнослужащих нацгвардии. Он заявил, что без вмешательства федерального правительства Чикаго, Лос-Анджелес и Портленд «были бы потеряны».
При этом американский лидер пообещал, что федеральные силы готовы «вернуться, возможно, в совершенно ином и более сильном виде», если преступность в этих городах снова начнёт стремительно расти. «Это лишь вопрос времени!» — написал он.
В своей публикации Трамп также подверг резкой критике местных руководителей, задавшись риторическим вопросом о том, почему «мэры и губернаторы-демократы, все до единого крайне некомпетентные», и хотят вывода войск, несмотря на достигнутый значительный прогресс.
