Зарплаты бюджетников и правила охоты: что меняется в Беларуси с 1 января

Одна из радостных новостей — это ожидаемый рост зарплат бюджетников. Именно с 1 января 2026 года, как решило правительство, базовая ставка будут увеличена до 297 рублей, то есть на 8,8%. В предыдущий раз ставку повышали с 1 сентября на 6,7%. От ее размера зависят и зарплаты работников бюджетного сектора, и различные выплаты для стимулирования и компенсации.