Зарплаты бюджетников и правила охоты: что меняется в Беларуси с 1 января

Одна из радостных новостей — это ожидаемый рост зарплат бюджетников. Именно с 1 января 2026 года, как решило правительство, базовая ставка будут увеличена до 297 рублей, то есть на 8,8%. В предыдущий раз ставку повышали с 1 сентября на 6,7%. От ее размера зависят и зарплаты работников бюджетного сектора, и различные выплаты для стимулирования и компенсации.
Увеличится и минимальная зарплата: до 858 рублей (плюс 132 рубля к 2025 году). Ранее Минтруда сообщало, что эту сумму наниматель обязан применять как низшую границу оплаты труда. Это касается и государственного, и частного секторов.
Кроме того, рост зарплатного минимума — это автоматически и рост ряда пособий, в том числе по беременности и родам, по уходу за ребенком.
Рост штрафов.
Базовая величина вырастет с 42 до 45 рублей. От нее зависят суммы штрафов и различные госпошлины (в суде, загсе, при регистрации авто и так далее), а также ряд налогов (например, на собак).
Пособие по безработице и другие выплаты для них тоже привязаны к базовой, а значит вырастут. Используется эта сумма и для расчета платы за арендное госжилье.
Как ранее отмечали в пресс-службе правительства, индексация базовой величины — это стандартная мера, чтобы расчетные показатели соотносились с текущим уровнем цен в экономике.
Дела судебные.
С первого дня Нового года начнет действовать новый Кодекс гражданского судопроизводства (КГС). Он объединил в себе функции двух процессуальных кодексов: гражданского и хозяйственного.
Проще говоря, гражданские и экономические дела суды будут рассматривать по общим правилам. Одно из новшеств КГС и в том, что появится такая примирительная процедура как переговоры при содействии адвокатов.
Кроме того, постановления судов можно будет обжаловать в трех инстанциях.
Не обошлось и без цифровизации: вводятся исполнительные листы в электронном виде. Можно будет подавать иски онлайн. Появятся электронные доказательства.
Индивидуальные предприниматели.
Реформа ИП подходит к концу в Беларуси, и с 1 января 2026 года они не смогут заниматься тем бизнесом, которого нет в особом перечне. Например, можно зарабатывать на выращивании табака и многолетних культур, на производстве кормов для скота или домашних питомцев и многом другом, но строго по списку Совмина.
Всем остальным надо до Нового года успеть трансформировать статус ИП в юрлицо по упрощенной схеме. В том числе, это нужно сделать, чтобы продолжать заниматься издательским бизнесом.
Машины должников.
Другое изменение касается принудительной отбуксировки транспортных средств. Меняются нормы эвакуации машин, которые должны быть изъяты за долги по решениям судебных исполнителей.
Прежде чем изымать такое авто, сотрудники ГАИ обязаны осмотреть авто и составить акт. Когда при этом рядом нет собственника, то акт нужно составлять в присутствии «не менее двух совершеннолетних лиц, не заинтересованных в результатах осмотра».
Акт должен быть в четырех экземплярах: один остается у ГАИ, другой незамедлительно отправляют судебному исполнителю, третий — на «штрафстоянку», четвертый — собственнику.
Охота по правилам.
Новые правила вводятся в охоте. С начала года егеря утратят функции организаторов охоты и станут исключительно исполнителями. Непосредственные руководители (старший егерь, охотовед или председатель районной структуры) будет давать четкое задание, оформленные документы, путевки и топливо по талонам или карточкам. Соответственно, егерю просто надо выполнить это задание.
Как отметили ранее в Белорусском обществе охотников и рыболовов, у егеря больше не будет личной клиентской базы. Он не сможет самостоятельно приглашать охотников, договариваться о встречах, принимать деньги. Егерь не будет решать, где и когда состоится охота.
Книга жалоб.
И наконец, с 1 января заработают новые правила ведения книги замечаний и предложений. Основной смысл изменений в том, что клиент не сможет видеть предыдущие обращения.
Книгу жалоб обязаны иметь ИП (которые торгуют или оказывают услуги), а также организации сферы ЖКХ, общепита, транспорта, здравоохранения. Она должны быть и в банках, в страховых компаниях, у культурных и спортивных центров, юридических фирм и так далее.
Если книгу отказались предъявить клиенту, положен штраф. Книгу хранят пять лет, а получить взамен новую можно только в двух случаях. Первый — это утрата, а второй довольно банальный — закончились пустые страницы.