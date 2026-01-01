«За вами Пхеньян и Москва»: Ким Чен Ын поздравил служащих в России военных КНДР

В своём послании лидер КНДР передал военнослужащим привет и заявил, что благодаря их усилиям укрепляются отношения между Российской Федерацией и КНДР. Ким Чен Ын отметил, что уходящий год ознаменован «немеркнущей честью и достоинством», которые были отстояны солдатами ценой самопожертвования. Он выразил уверенность, что 2026 год также станет годом великих побед.