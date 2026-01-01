Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За вами Пхеньян и Москва»: Ким Чен Ын поздравил служащих в России военных КНДР

Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, участвующих в боях за РФ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил новогоднюю поздравительную телеграмму офицерам и солдатам армии, участвующим в спецоперации. Текст обращения распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своём послании лидер КНДР передал военнослужащим привет и заявил, что благодаря их усилиям укрепляются отношения между Российской Федерацией и КНДР. Ким Чен Ын отметил, что уходящий год ознаменован «немеркнущей честью и достоинством», которые были отстояны солдатами ценой самопожертвования. Он выразил уверенность, что 2026 год также станет годом великих побед.

«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности более крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России», — подчеркнул северокорейский лидер.

Ким Чен Ын призвал бойцов быть храбрыми, напомнив, что они сражаются «за братский российский народ», а также за дух и достоинство корейской нации. Он заявил, что КНДР с нетерпением ждёт благополучного возвращения своих солдат, и призвал их уделять особое внимание безопасности.

Прежде северокорейский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина и весь российский народ с Новым годом. Ким Чен Ын выразил уверенность, что никто не сможет поколебать российско-корейские отношения. Он пожелал российскому народу счастья и процветания.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше