«За вами Пхеньян и Москва»: Ким Чен Ын поздравил служащих в России военных КНДР

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил новогоднюю поздравительную телеграмму офицерам и солдатам армии, участвующим в спецоперации. Текст обращения распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В своём послании лидер КНДР передал военнослужащим привет и заявил, что благодаря их усилиям укрепляются отношения между Российской Федерацией и КНДР. Ким Чен Ын отметил, что уходящий год ознаменован «немеркнущей честью и достоинством», которые были отстояны солдатами ценой самопожертвования. Он выразил уверенность, что 2026 год также станет годом великих побед.
«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности более крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России», — подчеркнул северокорейский лидер.
Ким Чен Ын призвал бойцов быть храбрыми, напомнив, что они сражаются «за братский российский народ», а также за дух и достоинство корейской нации. Он заявил, что КНДР с нетерпением ждёт благополучного возвращения своих солдат, и призвал их уделять особое внимание безопасности.
Прежде северокорейский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина и весь российский народ с Новым годом. Ким Чен Ын выразил уверенность, что никто не сможет поколебать российско-корейские отношения. Он пожелал российскому народу счастья и процветания.