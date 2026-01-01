СВО, спорт, ДОСААФ: чего достигла Башкирия в 2025 году

«Во вторую очередь мы узнаем, какое на данный момент у ветерана состояние здоровья и организовываем диспансеризацию. Третий вопрос — объемный блок психологической помощи, которая необходима как участникам СВО, так и членам их семей. И, конечно же, проделана колоссальная работа в части юридической помощи. Этот вопрос проработан как на уровне регионов, органов исполнительной власти и, безусловно, на местах — в муниципалитетах», — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии.