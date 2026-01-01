СВО, спорт, ДОСААФ: чего достигла Башкирия в 2025 году

Каждый рабочий день 2025 года, по приказу главы Башкирии Радия Хабирова, региональное правительство начинало с темы СВО и к концу подводило итоги о проделанной работе именно в этом вопросе. Об этом заявил в интервью вице-премьер правительства республики, министр спорта РБ Руслан Хабибов.
«Только региональных мер поддержки у нас 54, но в целом их 99, потому что у нас есть федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки и ряд каких-то учреждений оказывают помощь», — подчеркнул Руслан Хабибов.
Первое, что организовано в регионе для вернувшихся бойцов с СВО — оформление документов. В этом вопросе координаторами стали сотрудники социального фонда «Защитники Отечества», а после решаются конкретные вопросы ветеранов. По словам вице-премьера правительства Башкирии, в первую очередь это вопрос дальнейшего трудоустройства.
«Во вторую очередь мы узнаем, какое на данный момент у ветерана состояние здоровья и организовываем диспансеризацию. Третий вопрос — объемный блок психологической помощи, которая необходима как участникам СВО, так и членам их семей. И, конечно же, проделана колоссальная работа в части юридической помощи. Этот вопрос проработан как на уровне регионов, органов исполнительной власти и, безусловно, на местах — в муниципалитетах», — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии.
В этом году республика приняла итоговый семинар совещание фонда «Защитники Отечества». По словам Руслана Хабибова, республика продемонстрировала работу межведомственной комиссии, на местах.
«Мы открыли свой большой филиал фонда — 700 квадратных метров, помещение оборудовано по последнему слову техники, очень удобно, доступно. И мы завершили “Год поддержки участников СВО”, Глава наградил лучших, в том числе муниципалитеты, а также поставили для себя новые задачи на 2026 год, среди которых главная — создать комфортные условия для ветеранов и их семей, чтобы они чувствовали заботу и уважение», — подчеркнул собеседник.
Руслан Хабибов уже более года занимает должность заместителя премьер-министра правительства Башкирии и совмещает ее с должностью министра спорта. Он поблагодарил Главу республики Радия Хабирова за доверие и отметил, что примеру Башкортостана после его назначения последовали еще несколько регионов страны.
«Безусловно, этот социальный блок очень огромен, но этими направлениями сегодня занимается вся страна, вся республика, каждый член правительства», — отметил Руслан Хабибов.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия признана лучшим спортивным регионом России в 2025 году. Такого результата республика добивалась и в 2019 году, а в 2024 году — вошла в тройку сильнейших.
«Это комплексная оценка. Огромную роль сыграло проведение форума “Россия — спортивная держава”. Также по инициативе Радия Хабирова запущены проекты сельский и городской тренеры, поддержка ветеранов, олимпийцев и паралимпийцев. Благодаря этому, нам удается оставаться лидерами», — сказал Хабибов.
Также спикер упомянул о работе ДОСААФ республики. Глава республики подписал соглашение с руководителем ДОСААФ России, в рамках которого в Уфе создается дом организации, где откроются возможности для региональных спортивных федераций.
«Сегодня патриотическое воспитание и создание условий для наших ребят важно: готовиться служить и защищать Родину надо уметь», — отметил вице-премьер министр правительства Башкирии.