Трамп: Сомали является одной из худших стран в мире

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что считает Сомали, возможно, самой худшей и коррумпированной страной в мире.

Источник: AP 2024

По его словам, в Миннесоте до 90% преступлений, связанных с мошенничеством, происходят из-за выходцев из Сомали.

«Отправьте их туда, откуда они пришли, в Сомали, возможно, худшую и самую коррумпированную страну на земле», — указал он в Truth Social.

Ранее администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, включая на грин-карту и гражданство, от выходцев из 19 неевропейских стран.

