Трамп: Сомали является одной из худших стран в мире

По его словам, в Миннесоте до 90% преступлений, связанных с мошенничеством, происходят из-за выходцев из Сомали.
«Отправьте их туда, откуда они пришли, в Сомали, возможно, худшую и самую коррумпированную страну на земле», — указал он в Truth Social.
Ранее администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, включая на грин-карту и гражданство, от выходцев из 19 неевропейских стран.
