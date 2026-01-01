«В Черниговской области ударами БПЛА “Герань-2” уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных в районе н. п. Прогресс», — приводит комментарий источника ТАСС.
По информации силовиков, удар полностью уничтожил казармы, где размещались украинские военнослужащие.
Ранее Life.ru писал, что российские войска успешно отразили самую масштабную за последний год попытку контрнаступления ВСУ на Купянском направлении. Противник трижды пытался вернуть Купянск в Харьковской области. В атаках участвовали свежие подразделения и иностранные наёмники, но все попытки захвата города провалились.
