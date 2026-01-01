Над Россией за ночь сбили 168 дронов ВСУ. Военная операция, день 1408-й

9:55 В аэропорту Пашковский в Краснодаре сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Их вводили в ночь на 1 января из соображений безопасности.
9:47 Силы, стоящие за попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина, добиваются продолжения конфликта на Украине и втягивания в него Европы, утверждает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
9:37 Пять детей доставлены в больницы после удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, сообщили в пресс-службе губернатора.
9:31 ❗️Возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщает СК РФ.
9:24 Более 103 тысяч домохозяйств остались без света в Волынской области после ночной атаки, сообщили в ОВА.
Регион всю ночь находился под массированным ударом беспилотников, которые атаковали объекты критической инфраструктуры. Возникли пожары, их тушение продолжается, пишет «Страна.Ua».
9:14 Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
9:03 1 января на всей территории Украины будут применяться отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Завтра, первого января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — говорится в сообщении «Укрэнерго».
Руководитель украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко ранее заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом и эта зима может стать самой тяжелой за время конфликта.
8:52 За несколько минут до Нового года беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. На одном из объектов возник пожар, пишут украинские СМИ.
Из-за удара фиксируются перебои с электроснабжением критически важных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы, сообщают местные власти.
8:47 Зеленский в новогоднем поздравлении заявил, что мирное соглашение готово на 90 процентов.
8:42 Киеву было непросто изменить характер отношений с США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении.
«Было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и США. От первого Овального кабинета и всех “острых углов” в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал: без Украины ничего не получится», — заявил президент Украины.
8:32 ❗️Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Херсонской области, 24 человека погибли, более 50 пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро», — сказал он.
8:30 Украинская армия в 2025 году потеряла в боях около 513480 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства обороны РФ.
8:25 Два частных дома были повреждены при атаке БПЛА ВСУ на Краснодарский край.
В станице Северской обломки БПЛА посекли крыши и выбили окна домов. В результате произошедшего никто не пострадал.
8:20 Трамп в новом году намерен стремиться к установлению мира на земле.
При этом он не уточнил, будут ли войска США направлены на Украину.
8:15 Представители ЦРУ не подтвердили информацию об атаке на резиденцию президента России в Новгородской области, пишет WSJ.
8:10 Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, несущих службу в РФ:
«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России».
8:05 ❗️Силы ПВО за ночь сбили 168 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.
Где еще были сбиты беспилотники:
8:00 Сегодня 1408-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.