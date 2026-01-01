Над Россией за ночь сбили 168 дронов ВСУ. Военная операция, день 1408-й

Силы ПВО за ночь сбили 168 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны. Наибольшее число дронов — 61 — уничтожили над Брянской областью. Еще 25 беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем, а 23 — над Тульской областью. Представители ЦРУ не подтвердили информацию об атаке на резиденцию президента России в Новгородской области, пишет WSJ. Дональд Трамп заявил, что в новом году намерен стремиться к установлению мира на земле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.