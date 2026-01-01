Мирзиёев: Уходящий год стал годом больших преобразований

«В преддверии Нового года каждая семья верит в лучшее, в душе каждого человека пробуждаются светлые надежды. Пусть в 2026 году сбудутся все наши чистые помыслы и благородные устремления! Пусть новый год принесет каждой семье здоровье, счастье и благополучие, а нашей стране — прогресс, мир и спокойствие! Пусть Всевышний бережет нашу Родину и поддержит нас в стремлении сделать жизнь нашего народа еще лучше! С Новым годом, мои дорогие!», — поздравил узбекистанцев глава государства.