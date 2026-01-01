Макрон пообещал, что будет работать до последней секунды своего срока

Политическая напряжённость усилилась после внеочередных парламентских выборов 2024 года: они обернулись кризисом и чередой смен правительств. На этом фоне представители разных сил неоднократно призывали Макрона уйти в отставку. Ещё осенью во Франции активно обсуждали возможный уход Макрона. Всё больше французов выступали за его увольнение. В качестве одного из главных аргументов называли затянувшуюся управленческую нестабильность: после переизбрания Макрона в 2022 году Франция сменила уже пять премьер-министров. При этом последним ушёл Себастьян Лекорню, который продержался на посту меньше месяца.