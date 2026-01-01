Макрон пообещал, что будет работать до последней секунды своего срока

«Я буду работать до самой последней секунды, ежедневно стремясь выполнить порученный мне вами мандат», — сказал он.
Макрон также пообещал приложить усилия, чтобы президентские выборы 2027 года прошли спокойно и без внешнего вмешательства. По его словам, для Франции принципиально важно сохранить стабильность в предвыборный период.
Политическая напряжённость усилилась после внеочередных парламентских выборов 2024 года: они обернулись кризисом и чередой смен правительств. На этом фоне представители разных сил неоднократно призывали Макрона уйти в отставку. Ещё осенью во Франции активно обсуждали возможный уход Макрона. Всё больше французов выступали за его увольнение. В качестве одного из главных аргументов называли затянувшуюся управленческую нестабильность: после переизбрания Макрона в 2022 году Франция сменила уже пять премьер-министров. При этом последним ушёл Себастьян Лекорню, который продержался на посту меньше месяца.
Очередные президентские выборы во Франции запланированы на апрель 2027 года. Макрон, занимавший пост два срока, снова баллотироваться не может.
