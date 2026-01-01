Ричмонд
«Ему вскружило голову»: экс-глава МИД Индии раскритиковал Зеленского после атаки на резиденцию Путина

Экс-министр Сибал назвал недопустимыми обвинения Зеленского в адрес Индии.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал подверг резкой критике заявления главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Индии. В публикации в социальной сети X экс-министр заявил, что Зеленский не имеет права обвинять Индию, которая осудила действия киевского режима. Поводом для комментария стали последствия украинской атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.

«Зеленскому следовало бы серьезно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию. Даже Трамп, несомненно, получивший информацию от своих сотрудников разведки, выразил свое недовольство этим нападением», — написал Сибал.

По мнению дипломата, действия главы киевского режима несут опасность, поскольку продиктованы неверной оценкой собственных возможностей. Сибал призвал Зеленского прекратить «пиар-игры».

«Ему вскружило голову, и, похоже, он убедил себя, что сможет и дальше манипулировать общественным мнением в свою пользу, находясь в невыгодном положении», — добавил бывший министр иностранных дел Индии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что для атаки на резиденцию президента России в Новгородской области Киев использовал ударные беспилотники дальнего действия. Всего в нападении был задействован 91 дрон, которые представляли собой террористическую угрозу.

Как писал KP.RU, мировые лидеры резко осудили атаку украинских беспилотников на резиденцию Путина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал произошедшее как акт дичайшего терроризма на государственном уровне.

