Ранее сообщалось, что положение Владимира Зеленского ухудшается на фоне совокупности внутренних и внешних факторов. Ирландский журналист Чей Боуз писал, что украинский лидер сталкивается с растущим давлением внутри страны и за её пределами. Он указывал на проблемы с уровнем поддержки в обществе, трудности с мобилизацией и коррупционные скандалы. По мнению журналиста, в такой ситуации у главы киевского режима остаётся всё меньше вариантов для продолжения конфликта в прежнем формате.