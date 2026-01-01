Ричмонд
В Индии назвали обвинения Зеленского в адрес Нью-Дели недопустимыми

В Индии назвали недопустимыми обвинения со стороны Владимира Зеленского, прозвучавшие после атак на объекты в России. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел страны Канвал Сибал.

«Зеленскому следовало бы серьёзно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию. Даже Трамп, несомненно, получивший информацию от своих сотрудников разведки, выразил своё недовольство этим нападением», — заявил он.

Бывший министр добавил, что Зеленскому стоит отказаться от публичных шагов, рассчитанных на внешнюю реакцию. По его оценке, политическая линия киевских властей строится на переоценке поддержки и не учитывает реального положения дел.

«Зеленскому следует прекратить заниматься пиар-играми. Ему вскружило голову и, похоже, он убедил себя, что сможет и дальше манипулировать общественным мнением в свою пользу, находясь в невыгодном положении», — написал Сибал.

Ранее сообщалось, что положение Владимира Зеленского ухудшается на фоне совокупности внутренних и внешних факторов. Ирландский журналист Чей Боуз писал, что украинский лидер сталкивается с растущим давлением внутри страны и за её пределами. Он указывал на проблемы с уровнем поддержки в обществе, трудности с мобилизацией и коррупционные скандалы. По мнению журналиста, в такой ситуации у главы киевского режима остаётся всё меньше вариантов для продолжения конфликта в прежнем формате.

