«Зеленскому следовало бы серьёзно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию. Даже Трамп, несомненно, получивший информацию от своих сотрудников разведки, выразил своё недовольство этим нападением», — заявил он.
Бывший министр добавил, что Зеленскому стоит отказаться от публичных шагов, рассчитанных на внешнюю реакцию. По его оценке, политическая линия киевских властей строится на переоценке поддержки и не учитывает реального положения дел.
«Зеленскому следует прекратить заниматься пиар-играми. Ему вскружило голову и, похоже, он убедил себя, что сможет и дальше манипулировать общественным мнением в свою пользу, находясь в невыгодном положении», — написал Сибал.
Ранее сообщалось, что положение Владимира Зеленского ухудшается на фоне совокупности внутренних и внешних факторов. Ирландский журналист Чей Боуз писал, что украинский лидер сталкивается с растущим давлением внутри страны и за её пределами. Он указывал на проблемы с уровнем поддержки в обществе, трудности с мобилизацией и коррупционные скандалы. По мнению журналиста, в такой ситуации у главы киевского режима остаётся всё меньше вариантов для продолжения конфликта в прежнем формате.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.