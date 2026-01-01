Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Эсиноглу: у Украины не осталось козырей для переговорного маневра

Турецкий политический обозреватель заявил, что у Киева нет систем обороны и армии, способных удивить Россию.

Источник: Аргументы и факты

У Украины не осталось «козырей» для переговорного маневра, а попытка атаковать госрезиденцию президента РФ окончательно сузила Киеву пространство для действий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу.

По мнению турецкого эксперта, у киевского режима «не осталось ни систем обороны, ни армии», которые были бы способны «чем-то удивить» Россию.

«Диверсии против российских танкеров в Черном море, перевозящих российскую нефть, и попытка атаки на резиденцию президента РФ — вот это всё, на что способна Украина. Других козырей не осталось», — считает Эсиноглу.

Дроны ВСУ предприняли попытку атаковать резиденцию Путина в Новгородской области ночью 29 декабря. Атака была успешно отражена силами ПВО РФ.

В Кремле заявили, что Россия после атаки дронов ВСУ ужесточит свою позицию на переговорах по Украине. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что атака ВСУ на резиденцию Путина направлена на срыв мирного урегулирования.